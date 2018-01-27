Вооруженная толпа разгромила кафе во Вьетнаме: видео

Нападение байкеров на кафе произошло в провинции Баккан на севере Вьетнама. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как группа молодых людей на мотоциклах громит и поджигает кафе, в котором находятся посетители. Нападавших — около 30 человек. Все они вооружены ножами, битами и обрезками металлических труб.



На записи с другой камеры заметны взрывы, предположительно, газовых бомб.



Видно, как в первые минуты нападения из заведения выбегают гости, в том числе женщины. Персонал пытается отстоять кафе. Через некоторое время зачинщики нападения скрываются с места преступления. Сейчас инцидент расследует полиция.