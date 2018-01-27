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    Вооруженная толпа разгромила кафе во Вьетнаме: видео. Вьетнам, драки и избиения, нападения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВооруженная толпа разгромила кафе во Вьетнаме: видео

    Вооруженная толпа разгромила кафе во Вьетнаме: видео

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    • Фото: V? V?n V?nh / youtube.com
    Вооруженная толпа разгромила кафе во Вьетнаме: видео

    Вооруженная толпа разгромила кафе во Вьетнаме: видео

    Вооруженная толпа разгромила кафе во Вьетнаме: видео
    • Фото: V? V?n V?nh / youtube.com

      • Нападение байкеров на кафе произошло в провинции Баккан на севере Вьетнама. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

      На кадрах видно, как группа молодых людей на мотоциклах громит и поджигает кафе, в котором находятся посетители. Нападавших — около 30 человек. Все они вооружены ножами, битами и обрезками металлических труб.

      На записи с другой камеры заметны взрывы, предположительно, газовых бомб.

      Видно, как в первые минуты нападения из заведения выбегают гости, в том числе женщины. Персонал пытается отстоять кафе. Через некоторое время зачинщики нападения скрываются с места преступления. Сейчас инцидент расследует полиция.

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