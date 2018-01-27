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    Умер секретарь Союза журналистов России Борис Резник

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    • Фото: Карпов Сергей / ТАСС
    Умер секретарь Союза журналистов России Борис Резник

    Умер секретарь Союза журналистов России Борис Резник

    Умер секретарь Союза журналистов России Борис Резник
  • Фото: Карпов Сергей / ТАСС

    • Секретарь Союза журналистов России, бывший депутат Госдумы Борис Резник скончался в субботу в возрасте 77 лет.

    О скоропостижной смерти Бориса Резника ТАСС сообщил один из членов его семьи.

    Борис Резник родился 12 февраля 1940 года в городе Ржеве. Работал журналистом в Москве и Хабаровске, руководил дальневосточным отделением газеты «Известия». Избирался депутатом Государственной думы третьего, четвертого и пятого созывов. Был членом фракции «Единая Россия», занимал пост заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

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