Умер секретарь Союза журналистов России Борис Резник

Секретарь Союза журналистов России, бывший депутат Госдумы Борис Резник скончался в субботу в возрасте 77 лет.
О скоропостижной смерти Бориса Резника ТАСС сообщил один из членов его семьи.
Борис Резник родился 12 февраля 1940 года в городе Ржеве. Работал журналистом в Москве и Хабаровске, руководил дальневосточным отделением газеты «Известия». Избирался депутатом Государственной думы третьего, четвертого и пятого созывов. Был членом фракции «Единая Россия», занимал пост заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
Борис Резник родился 12 февраля 1940 года в городе Ржеве. Работал журналистом в Москве и Хабаровске, руководил дальневосточным отделением газеты «Известия». Избирался депутатом Государственной думы третьего, четвертого и пятого созывов. Был членом фракции «Единая Россия», занимал пост заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
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