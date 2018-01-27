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    Кабмин РФ упростил использование маткапитала на адаптацию детей-инвалидов. дети и подростки, инвалиды, материнский капитал, правительство РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКабмин РФ упростил использование маткапитала на адаптацию детей-инвалидов

    Кабмин РФ упростил использование маткапитала на адаптацию детей-инвалидов

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    Кабмин РФ упростил использование маткапитала на адаптацию детей-инвалидов

    Кабмин РФ упростил использование маткапитала на адаптацию <nobr>детей-инвалидов</nobr>

      Правительство упростило порядок расходования средств материнского капитала, если речь идет о детях-инвалидах.

      Как сообщается на сайте кабмина, речь идет об оплате товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей с ограниченными возможностями.

      Согласно правилам, товары и услуги, которые необходимы для социальной адаптации ребенка, должны быть перечислены в так называемой индивидуальной программе реабилитации. Чтобы внести изменения в этот документ, теперь не нужно проходить экспертизу, будет достаточно справки из медучреждения.

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