Кабмин РФ упростил использование маткапитала на адаптацию детей-инвалидов

Правительство упростило порядок расходования средств материнского капитала, если речь идет о
детях-инвалидах.
Как сообщается на сайте кабмина, речь идет об оплате товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей с ограниченными возможностями.
Согласно правилам, товары и услуги, которые необходимы для социальной адаптации ребенка, должны быть перечислены в так называемой индивидуальной программе реабилитации. Чтобы внести изменения в этот документ, теперь не нужно проходить экспертизу, будет достаточно справки из медучреждения.
Согласно правилам, товары и услуги, которые необходимы для социальной адаптации ребенка, должны быть перечислены в так называемой индивидуальной программе реабилитации. Чтобы внести изменения в этот документ, теперь не нужно проходить экспертизу, будет достаточно справки из медучреждения.
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