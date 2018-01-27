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    Участники олимпиады «Я профессионал» вышли на финишную прямую. дети и подростки, образование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУчастники олимпиады «Я профессионал» вышли на финишную прямую

    Участники олимпиады «Я профессионал» вышли на финишную прямую

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    Участники олимпиады «Я профессионал» вышли на финишную прямую

    Участники олимпиады «Я профессионал» вышли на финишную прямую

      Тысячи студентов по всей стране принимают участие в финальном этапе олимпиады «Я профессионал». Подобные интеллектуальные состязания проходят в России впервые. Направления самые разные: экономика, математика, социология, биотехнологии.

      Победителей ждут денежные призы и льготы при получении дальнейшего образования. Привлекает участников и возможность стажировки в ведущих отечественных компаниях.

      Иван Нестеров, участник олимпиады «Я — профессионал»: «Я понимаю, что российский рынок труда стал очень конкурентный в последнее время. Я хочу как-то выделиться среди всех кандидатов. Потому что вузов хороших у нас очень много. Одного диплома об окончании вуза для получения перспективной работы недостаточно».

      Подведение итогов олимпиады завершится 2 марта.

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