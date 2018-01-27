В Хабаровске выяснили причину отравления 100 гимназистов

Причиной массового заболевания детей кишечной инфекцией в гимназии Хабаровска стал салат, сообщили в Роспотребнадзоре.
Санитарные врачи выяснили, что на производстве, где изготавливали школьные обеды для хабаровской гимназии, были нарушены правила изготовления, фасовки и хранения салатов. Об этом сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора.
Из сообщения Роспотребнадзора: «Салат на пищеблоке изготавливался в большом объеме и фасовался в контейнеры без перчаток. При этом объем заготовленных контейнеров с салатом и размер холодильного оборудования не позволял хранить готовую продукцию с соблюдением температурных требований. От двух поваров на пищеблоке по результатам лабораторных исследований выделен норовирус».
Ранее сообщалось, что в хабаровской гимназии зарегистрировали 100 случаев острой кишечной инфекции, среди заболевших — семеро взрослых, остальные — дети. Роспотребнадзор начал проверку гимназии и ЗАО «Контакт», которое организует питание школьников. СУСК РФ по Хабаровскому краю возбудил уголовное дело.
Сейчас работа школы приостановлена, идет дезинфекция.
Из сообщения Роспотребнадзора: «Салат на пищеблоке изготавливался в большом объеме и фасовался в контейнеры без перчаток. При этом объем заготовленных контейнеров с салатом и размер холодильного оборудования не позволял хранить готовую продукцию с соблюдением температурных требований. От двух поваров на пищеблоке по результатам лабораторных исследований выделен норовирус».
Ранее сообщалось, что в хабаровской гимназии зарегистрировали 100 случаев острой кишечной инфекции, среди заболевших — семеро взрослых, остальные — дети. Роспотребнадзор начал проверку гимназии и ЗАО «Контакт», которое организует питание школьников. СУСК РФ по Хабаровскому краю возбудил уголовное дело.
Сейчас работа школы приостановлена, идет дезинфекция.
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