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    «Безопасность гарантирована комплексом С-400»: Поклонская пригласила Трампа в Крым

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    • Фото: Наталья Поклонская, facebook.com / Reuters, Denis Balibouse
    «Безопасность гарантирована комплексом <nobr>С-400»</nobr>: Поклонская пригласила Трампа в Крым

    «Безопасность гарантирована комплексом С-400»: Поклонская пригласила Трампа в Крым

    «Безопасность гарантирована комплексом <nobr>С-400»</nobr>: Поклонская пригласила Трампа в Крым
  • Фото: Наталья Поклонская, facebook.com / Reuters, Denis Balibouse

    • Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская в ответ на американские санкции пригласила президента США Дональда Трампа посетить Крым и добавила, что безопасность американскому лидеру готов гарантировать дивизион зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф», развернутый на полуострове.

    В интервью РИА Новости Наталья Поклонская отметила, что Дональд Трамп лишил себя возможности пригласить ее на ужин, однако всегда может приехать в качестве гостя в Крым.

    Наталья Поклонская, депутат Госдумы РФ: «Вот, к примеру, хотел бы господин Дональд Трамп пригласить меня на деловой ужин, но не сможет из-за своих же санкций. И будет довольствоваться лишь утренним кофе с кандидатом в президенты Ксенией Собчак. А я, в отличие от президента США, приглашаю его в солнечный российский Крым. Безопасность господина президента гарантирована комплексом С-400 „Триумф“».

    Поклонская подчеркнула, что воспринимает санкции исключительно как позитивную оценку своей работы во благо родины.

    Наталья Поклонская: «Запрещают, когда боятся. Но ведь мы совершенно не страшные, а просто защищаем свою Родину. Такая недальновидная и пугливая реакция наших зарубежных партнеров в виде санкций ограничивает их же».

    Накануне власти США расширили санкционные списки в отношении России. Информация была размещена накануне на сайте министерства финансов США. В черный список были добавлены 21 гражданин РФ и Украины, а также компании. Часть из них имеют отношение к делу о поставках турбин Siemens в Крым и по этой причине ранее оказались под санкциями Евросоюза.

    Отметим, что к 29 января в США будет готов доклад о новых антироссийских санкциях. Ожидается, что в новый санкционный список войдут 50 россиян, в том числе бизнесмены, сотрудничающие с государством, и члены их семей.

    Сама Наталья Поклонская была внесена в черный список западных стран в 2014 году, когда занимала пост прокурора Крыма.

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