Вандалы устроили погром на кладбище в Петербурге: фото

Неизвестные повредили более трех десятков надгробий на Красненьком кладбище в Кировском районе Петербурга.
О происшествии полицейским сообщил 58-летний сотрудник кладбища. Он рассказал, что при обходе территории обнаружил 32 разбитые надгробные плиты.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над местами захоронения умерших». Сейчас ведутся поиски вандалов, сообщили в петербургском УМВД.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над местами захоронения умерших». Сейчас ведутся поиски вандалов, сообщили в петербургском УМВД.
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