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    Вандалы устроили погром на кладбище в Петербурге: фото

    6 комментариев
    • Фото: vk.com
    Вандалы устроили погром на кладбище в Петербурге: фото

    Вандалы устроили погром на кладбище в Петербурге: фото

    Вандалы устроили погром на кладбище в Петербурге: фото
  • Фото: vk.com

    • Неизвестные повредили более трех десятков надгробий на Красненьком кладбище в Кировском районе Петербурга.

    О происшествии полицейским сообщил 58-летний сотрудник кладбища. Он рассказал, что при обходе территории обнаружил 32 разбитые надгробные плиты.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над местами захоронения умерших». Сейчас ведутся поиски вандалов, сообщили в петербургском УМВД.

    Вандалы устроили погром на кладбище в Петербурге: фото. Санкт-Петербург, вандализм, кладбища и захоронения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


    Вандалы устроили погром на кладбище в Петербурге: фото. Санкт-Петербург, вандализм, кладбища и захоронения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

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