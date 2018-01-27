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    Умер журналист-международник Борис Туманов

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    • Фото: facebook.com
    Умер <nobr>журналист-международник</nobr> Борис Туманов

    Умер журналист-международник Борис Туманов

    Умер <nobr>журналист-международник</nobr> Борис Туманов
  • Фото: facebook.com

    • Минувшей ночью в возрасте 79 лет ушел из жизни известный журналист-международник Борис Туманов.

    О смерти Бориса Туманова сообщил на своей странице в Facebook его сын Григорий. Он написал, что сердце отца «остановилось дома, в кругу семьи, безболезненно и спокойно».

    Григорий Туманов: «79 лет — это очень круто. Ты прожил невероятную жизнь, мне жаль, что я с тобой о ней так и не наговорился, да и это было бы невозможно, слишком уж ты любил приключения».

    Борис Туманов родился в 1938 году. В 1961 году окончил факультет журналистики МГУ. Работал в журнале «Наука и жизнь», в международном отделе «Известий», был собственным корреспондентом в Конго, Мавритании и Сенегале, был заместителем заведующего Африканской редакции ТАСС. С 1982 по 1992 годы — замначальника управления внешних связей ТАСС. С 1999 — редактор международного отдела журнала «Новое время».

    По данным радио «Эхо Москвы», где Борис Туманов выступал в качестве эксперта и соведущего, похороны журналиста-международника пройдут в понедельник.

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