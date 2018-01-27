Умер журналист-международник Борис Туманов

Минувшей ночью в возрасте 79 лет ушел из жизни известный
журналист-международник Борис Туманов.
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О смерти Бориса Туманова сообщил на своей странице в Facebook его сын Григорий. Он написал, что сердце отца «остановилось дома, в кругу семьи, безболезненно и спокойно».
Григорий Туманов: «79 лет — это очень круто. Ты прожил невероятную жизнь, мне жаль, что я с тобой о ней так и не наговорился, да и это было бы невозможно, слишком уж ты любил приключения».
Борис Туманов родился в 1938 году. В 1961 году окончил факультет журналистики МГУ. Работал в журнале «Наука и жизнь», в международном отделе «Известий», был собственным корреспондентом в Конго, Мавритании и Сенегале, был заместителем заведующего Африканской редакции ТАСС. С 1982 по 1992 годы — замначальника управления внешних связей ТАСС. С 1999 — редактор международного отдела журнала «Новое время».
По данным радио «Эхо Москвы», где Борис Туманов выступал в качестве эксперта и соведущего, похороны журналиста-международника пройдут в понедельник.
Григорий Туманов: «79 лет — это очень круто. Ты прожил невероятную жизнь, мне жаль, что я с тобой о ней так и не наговорился, да и это было бы невозможно, слишком уж ты любил приключения».
Борис Туманов родился в 1938 году. В 1961 году окончил факультет журналистики МГУ. Работал в журнале «Наука и жизнь», в международном отделе «Известий», был собственным корреспондентом в Конго, Мавритании и Сенегале, был заместителем заведующего Африканской редакции ТАСС. С 1982 по 1992 годы — замначальника управления внешних связей ТАСС. С 1999 — редактор международного отдела журнала «Новое время».
По данным радио «Эхо Москвы», где Борис Туманов выступал в качестве эксперта и соведущего, похороны журналиста-международника пройдут в понедельник.
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