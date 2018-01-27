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    Генштаб Турции отчитался о потерях за время операции в Африне

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    • Фото: Reuters © 2018, Umit Bektas
    Генштаб Турции отчитался о потерях за время операции в Африне

    Генштаб Турции отчитался о потерях за время операции в Африне

    Генштаб Турции отчитался о потерях за время операции в Африне
  • Фото: Reuters © 2018, Umit Bektas

    • В Генштабе Турции рассказали о результатах операции «Оливковая ветвь».

    В Анкаре заявили, что турецкая армия потеряла трех человек. Еще 30 военных получили ранения. Также сообщается о гибели 13 и ранении 24 бойцов оппозиционной «Свободной сирийской армии».

    Кроме того, в турецком Генштабе заявили, что в ходе операции были уничтожены 394 представителя курдских формирований и запрещенного «Исламского государства». Авиация уничтожила 340 целей, передает РИА Новости.

    При этом в Генштабе подчеркнули, что операция «Оливковая ветвь» продолжается в плановом режиме.

    смотретьИз-за турецкой операции район Африна покинули две тысячи человек
    Из-за турецкой операции район Африна покинули две тысячи человек
    Напомним 20 января, Анкара объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Как подчеркнул Реджеп Эрдоган, Турция намерена пресечь «грязные игры» и очистить всю границу «от террористов».

    Дамаск решительно осудил действия Турции, подчеркнув, что Африн является неотъемлемой частью Сирии. В Москве же призвали все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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