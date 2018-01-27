Порошенко призвал Европу создать антироссийскую коалицию

Европейские государства должны создать новую коалицию, чтобы противостоять «российской агрессии», заявил Пётр Порошенко.
Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, украинский президент заявил, что «Россия развернула необъявленную войну» против Запада.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Учитывая такое состояние вещей, мы должны думать о новой коалиции, новых программах или новом подходе. Мое предложение просто и понятно: у нас должна быть коалиция, чтобы противостоять агрессии».
Также Порошенко в свое речи, которая была опубликована в Facebook, заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» в обход Украины является исключительно политическим решением, и призвал Европу к единству.
Отметим, что ранее на Всемирном экономическом форуме в Давосе Дональд Трамп сообщил, что США намерены продолжать диалог с российской стороной.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Учитывая такое состояние вещей, мы должны думать о новой коалиции, новых программах или новом подходе. Мое предложение просто и понятно: у нас должна быть коалиция, чтобы противостоять агрессии».
Также Порошенко в свое речи, которая была опубликована в Facebook, заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» в обход Украины является исключительно политическим решением, и призвал Европу к единству.
Отметим, что ранее на Всемирном экономическом форуме в Давосе Дональд Трамп сообщил, что США намерены продолжать диалог с российской стороной.
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