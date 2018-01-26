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    Жилой дом загорелся в ЯНАО: эвакуированы 65 человек

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    • Фото: МЧС ЯНАО / vk.com
    Жилой дом загорелся в ЯНАО: эвакуированы 65 человек

    Жилой дом загорелся в ЯНАО: эвакуированы 65 человек

    Жилой дом загорелся в ЯНАО: эвакуированы 65 человек
  • Фото: МЧС ЯНАО / vk.com

    • Двухэтажный жилой дом горит в населенном пункте Пангоды Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

    Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона, «пожар происходит на кровле и втором этаже двухэтажного жилого дома на улице Ленина, дом 35». Площадь пожара составляет 630 квадратных метров.

    Из здания были выведены 65 человек, они размещены в предоставленном администрацией автобусе. По предварительным данным, пострадавших нет. Тушение пожара проводится по третьему из пяти возможных номеров сложности.

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