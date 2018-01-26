Реконструкции, салют, выставки: Петербург готовится отметить 74-ю годовщину полного снятия блокады

Корреспондент НТВ расскажет об основных событиях, которые пройдут в честь Ленинградского Дня Победы 27 января.

На Марсовом поле готовятся к военно-исторической реконструкции «Победный салют — 2018». Восстанавливать события 27 января 1944 года участники будут на той самой технике, на которой советские воины прорывали оборону противника. Из них в небо над мирным Петербургом выпустят 24 залпа.



Сегодня те сцены только что освобожденного от блокады города вновь оживают на улицах. Петербург становится Ленинградом. Реконструкторы устанавливают палатки, разъезжают на знаменитых полуторках.



Всё исторически точно настолько, что даже на гимнастерках некоторых солдат видны медали за оборону Ленинграда. Здесь же девушки из 8-й зенитной батареи, которая охраняла позиции у Разлива под Сестрорецком. Только вот с тяжелым орудием совладать непросто.



Ольга Лаврентьева, реконструктор: «Перевести его из походного положения в боевое — это самое трудное. Без мужской силы нам будет трудно привести его в боевое положение, так что пока мы будет ее эксплуатировать в походном».



В день полного снятия блокады ровно в 8 часов вечера, как и тогда, прогремит салют — 24 залпа из тех орудий. В этом году очень много реконструкций. Каждое поколение найдет что то близкое для себя.



27 января открывается панорама «Прорыв» на Невском пятачке, а на площади Победы о боях под Ленинградом расскажут с помощью очков виртуальной реальности. А вот поисковики «Ленрезерва», напротив, уверены: весь ужас того времени лучше передают настоящие находки с фронта. И вновь зазвучит голос осажденного Ленинграда. А в зоопарке откроется выставка, посвященная блокадному подвигу сотрудников зоосада.



Известно, что служащие зоопарка домой не уходили, потому что не было сил, да и оставлять под бомбежками напуганных животных просто не могли. С бегемотом по имени Красавица в одном бассейне сидела Евдокия Дашкова, своим присутствием успокаивала. Потому, видимо, гиппопотам и пережил войну.



А вот многие тигры умерли от инсульта из-за слишком громких разрывов снарядов. И ни одно животное за блокадные годы не убили ради еды. Наоборот, их спасали, как себя.



Подробнее — корреспондент НТВ Антон Зыков.