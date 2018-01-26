В легких девочки из Индии нашли лампочку

Врачи в Индии обнаружили в легких девочки, страдавшей от кашля, лампочку длиной более 2,5 сантиметра.
Инцидент произошел в городе Чиплан на юго-западе Индии. На днях у девочки по имени Ариба Хан началась лихорадка и кашель, и отец отвез ее в больницу.
В ходе рентгена в правом бронхе девочки обнаружили лампочку. Извлекли инородное тело с помощью специальных щипов, сообщает New York Post.
Дивья Прабхат, доктор: «К нашему удивлению, это оказалась лампочка длиной в дюйм. Я впервые увидела что-то подобное, несмотря на то, что ранее провела тысячи бронхоскопий».
По предварительным данным, Ариба проглотила лампочку, когда играла с игрушечным телефоном.
В ходе рентгена в правом бронхе девочки обнаружили лампочку. Извлекли инородное тело с помощью специальных щипов, сообщает New York Post.
Дивья Прабхат, доктор: «К нашему удивлению, это оказалась лампочка длиной в дюйм. Я впервые увидела что-то подобное, несмотря на то, что ранее провела тысячи бронхоскопий».
По предварительным данным, Ариба проглотила лампочку, когда играла с игрушечным телефоном.
Baby’s cough turns out to be light bulb in her lung https://t.co/SbSxdFqNw4 pic.twitter.com/dHtJHgEZp3— New York Post (@nypost) January 26, 2018
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