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    В легких девочки из Индии нашли лампочку

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    В легких девочки из Индии нашли лампочку

    В легких девочки из Индии нашли лампочку

    Врачи в Индии обнаружили в легких девочки, страдавшей от кашля, лампочку длиной более 2,5 сантиметра.

    Инцидент произошел в городе Чиплан на юго-западе Индии. На днях у девочки по имени Ариба Хан началась лихорадка и кашель, и отец отвез ее в больницу.

    В ходе рентгена в правом бронхе девочки обнаружили лампочку. Извлекли инородное тело с помощью специальных щипов, сообщает New York Post.

    Дивья Прабхат, доктор: «К нашему удивлению, это оказалась лампочка длиной в дюйм. Я впервые увидела что-то подобное, несмотря на то, что ранее провела тысячи бронхоскопий».

    По предварительным данным, Ариба проглотила лампочку, когда играла с игрушечным телефоном.

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