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    Паспорта зарегистрировавших брак в Москве мужчин признали недействительными

    19 комментариев
    • Фото: vk.com
    Паспорта зарегистрировавших брак в Москве мужчин признали недействительными

    Паспорта зарегистрировавших брак в Москве мужчин признали недействительными

    Паспорта зарегистрировавших брак в Москве мужчин признали недействительными
  • Фото: vk.com

    • Полиция начала проверку по факту регистрации брака между двумя мужчинами в столице.

    Как сообщили в МВД РФ, их паспорта признаны недействительными. По информации ведомства, «паспорта указанных граждан включены в федеральную базу данных недействительных паспортов».

    Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ: «По факту проставления штампа о регистрации брака между гражданами мужского пола в паспорта граждан РФ проводится служебная проверка, по результатам которой сотрудница, допустившая нарушения законодательства РФ, и ее непосредственный руководитель будут уволены из органов внутренних дел».

    Как сообщалось ранее, двое мужчин зарегистрировали однополый брак в Копенгагене, а приехав в Россию, проставили штампы в паспорта.

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