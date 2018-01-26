Паспорта зарегистрировавших брак в Москве мужчин признали недействительными

Полиция начала проверку по факту регистрации брака между двумя мужчинами в столице.

Как сообщили в МВД РФ, их паспорта признаны недействительными. По информации ведомства, «паспорта указанных граждан включены в федеральную базу данных недействительных паспортов».



Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ: «По факту проставления штампа о регистрации брака между гражданами мужского пола в паспорта граждан РФ проводится служебная проверка, по результатам которой сотрудница, допустившая нарушения законодательства РФ, и ее непосредственный руководитель будут уволены из органов внутренних дел».



Как сообщалось ранее, двое мужчин зарегистрировали однополый брак в Копенгагене, а приехав в Россию, проставили штампы в паспорта.