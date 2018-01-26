Мужество ленинградцев увековечили в бронзе

В сквере блокадников на площади Мужества открыли памятник тем, кто защищал город во время фашистской осады 1941–1944 гг.

Идея создания этой композиции появилась еще в конце 1960-х годов, когда ее авторы — архитектор Леонид Копыловский и скульптор Евгений Ротанов — заканчивали возведение Холма славы на Неве. Но тогда проект памятника так и не был реализован.



Вернулись к замыслу спустя почти 50 лет, а открыли в канун 74-й годовщины полного освобождения Ленинграда от вражеской осады.



Архитектор выбрал для этого памятника новую концепцию, построенную на соединении монолита и скульптурных элементов. Именно так, по мнению автора, усиливалось ощущение слияния зданий и всего города с оставшимися в нем людьми, которые оказались сплоченными в борьбе. Символами того страшного времени стали воин, рабочий завода, женщина с ребенком и, конечно, сами стены Ленинграда.