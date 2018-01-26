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    Строительный кран рухнул в городе под Калининградом

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    Строительный кран рухнул в городе под Калининградом

    Строительный кран рухнул в городе под Калининградом

    Строительный кран рухнул в городе под Калининградом
  • Фото: klops.ru

    • Башенный кран упал в пятницу на строительной площадке в городе Зеленоградск Калининградской области. В результате ЧП пострадал крановщик.

    Как сообщили ТАСС в управлении МЧС по региону, «прибывшие на место ЧП спасатели МЧС деблокировали из кабины рухнувшего башенного крана пострадавшего крановщика и передали его медикам скорой помощи». Состояние здоровья пострадавшего и причины падения не уточняются.

    Региональное управление Следственного комитета начало проверку по факту случившегося. На место происшествия выехала следственная группа.

    В СК уточнили, что инцидент произошел на улице Потёмкина. В кабине башенного крана находился 28-летний крановщик, он с травмами госпитализирован в лечебное учреждение. Информация о других пострадавших уточняется.

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