Строительный кран рухнул в городе под Калининградом

Башенный кран упал в пятницу на строительной площадке в городе Зеленоградск Калининградской области. В результате ЧП пострадал крановщик.
Как сообщили ТАСС в управлении МЧС по региону, «прибывшие на место ЧП спасатели МЧС деблокировали из кабины рухнувшего башенного крана пострадавшего крановщика и передали его медикам скорой помощи». Состояние здоровья пострадавшего и причины падения не уточняются.
Региональное управление Следственного комитета начало проверку по факту случившегося. На место происшествия выехала следственная группа.
В СК уточнили, что инцидент произошел на улице Потёмкина. В кабине башенного крана находился 28-летний крановщик, он с травмами госпитализирован в лечебное учреждение. Информация о других пострадавших уточняется.
Региональное управление Следственного комитета начало проверку по факту случившегося. На место происшествия выехала следственная группа.
В СК уточнили, что инцидент произошел на улице Потёмкина. В кабине башенного крана находился 28-летний крановщик, он с травмами госпитализирован в лечебное учреждение. Информация о других пострадавших уточняется.
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