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    Пассажир бизнес-класса ударил стюардессу на рейсе Москва — Нью-Йорк

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    Пассажир бизнес-класса ударил стюардессу на рейсе Москва — Нью-Йорк

    Пассажир <nobr>бизнес-класса</nobr> ударил стюардессу на рейсе Москва — <nobr>Нью-Йорк</nobr>

    Москвич, устроивший дебош на рейсе Москва — Нью-Йорк, стал фигурантом уголовного дела.

    Скандал произошел на борту воздушного судна, выполняющего рейс из Москвы в Нью-Йорк. 38-летний пассажир бизнес-класса — житель столицы — матерился и игнорировал замечания бортпроводников. От действия хулигана пострадала член экипажа. Возмутитель спокойствия ударил стюардессу в лицо.

    Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ: «Пассажир бизнес-класса грубо нарушал общественный порядок, использовал нецензурную лексику, не реагировал на замечания и создавал реальную угрозу безопасности полета и жизни пассажиров. Кроме того, фигурант нанес удар в область лица бортпроводнице».

    Пострадавшая обратилась с заявлением к полицейским в аэропорту Шереметьево. По возвращении в Россию авиадебошир был задержан транспортной полицией. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям о хулиганстве и побоях, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

    В декабре прошлого года Владимир Путин подписал пакет законов, который позволяет авиаперевозчикам не продавать билеты пассажирам, внесенным в черный список за хулиганство на борту самолета. Запрет на перелеты для хулиганов будет действовать один год и не будет распространяться на случаи, когда нарушитель возвращается в РФ или его депортируют, когда он летит лечиться, сопровождает инвалида или едет на похороны члена семьи, а также когда до нужного населенного пункта нельзя добраться другим видом транспорта.

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