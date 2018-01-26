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    Валерий Фокин покажет в Петербурге трагического солдата Швейка. Санкт-Петербург, литература, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВалерий Фокин покажет в Петербурге трагического солдата Швейка

    Валерий Фокин покажет в Петербурге трагического солдата Швейка

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    Валерий Фокин покажет в Петербурге трагического солдата Швейка

    Валерий Фокин покажет в Петербурге трагического солдата Швейка

    Валерий Фокин покажет в Петербурге трагического солдата Швейка

      В Александринском театре пройдет премьера спектакля по мотивам романа Ярослава Гашека «Швейк. Возвращение».

      Самый знаменитый литературный герой сатирического романа о Первой мировой войне предстанет перед петербургской публикой. Валерий Фокин, оставляя юмор чешского писателя, создал спектакль, где говорит о войне жестко и бескомпромиссно.

      Режиссер создал антивоенную постановку, способную вызвать отвращение к мировым конфликтам. И, конечно, эта сценическая версия получилась по-прежнему о маленьком человеке, которого поглотила пучина войны.

      Валерий Фокин, народный артист РФ, художественный руководитель Александринского театра: «К глубокому сожалению, мало что поменялось. Если вообще ничего не поменялось. Это абсурд войны , который герой разоблачает и несет в себе 100 лет назад. Вообще это трагическое произведение».

      Фокин, сохраняя гротеск и сатиру Гашека, выделил в своем Швейке трагическую составляющую. В этом помогла пьеса современного драматурга Татьяны Рахмановой. Кроме того, постановщик твердо уверен, что такие знаковые персонажи мировой литературы должны периодически возвращаться и к читателям, и к театральной публике.

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