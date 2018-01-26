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    Киевский суд назначил Саакашвили ночной домашний арест

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    Киевский суд назначил Саакашвили ночной домашний арест

    Киевский суд назначил Саакашвили ночной домашний арест

    Апелляционный суд Киева принял решение избрать для бывшего одесского губернатора и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время суток.

    Таким образом, коллегия судей частично удовлетворила ходатайство Генеральной прокуратуры Украины, сообщает корреспондент РИА Новости.

    Олег Присяжнюк, судья: «Ходатайство генпрокуратуры о применении круглосуточного ареста удовлетворить частично, применить в отношении Саакашвили меру пресечения в виде домашнего ареста в определенное время суток, а именно с 22:00 (23:00 мск) до 07:00 (08:00 мск) следующего дня».

    Сам Саакашвили, комментируя решение суда о ночном домашнем аресте, заявил, что он и его соратники будут продолжать марши с целью отстранения от власти президента Украины Петра Порошенко. «Пётр Алексеевич, не на того нарвались. Буду сражаться, пока ни один из барыг не будет отстранен от власти», — сказал он в Апелляционном суде Киева.

    Опальный политик убежден в том, что власть не хочет, чтобы он передвигался по стране и появлялся в вечерних эфирах украинских телеканалов, сообщает «Интерфакс».

    смотретьСуд в Грузии заочно приговорил Саакашвили к трем годам тюрьмы
    Суд в Грузии заочно приговорил Саакашвили к трем годам тюрьмы
    Ранее городской суд Тбилиси вынес первый заочный приговор Саакашвили. Экс-президент Грузии получил три года лишения свободы за то, что в 2008 году незаконно содействовал досрочному освобождению нескольких полицейских, осужденных за убийство банкира. Другие судебные решения еще впереди: на родине Саакашвили предъявлен целый букет обвинений: растрата бюджетных денег, организация нападений на депутата, участников оппозиционного митинга и редакцию телеканала, а также присвоение чужого имущества. Сам Саакашвили назвал приговор незаконным и противоречащим здравому смыслу.

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