Киевский суд назначил Саакашвили ночной домашний арест

Апелляционный суд Киева принял решение избрать для бывшего одесского губернатора и
экс-президента Грузии Михаила Саакашвили меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время суток.
Таким образом, коллегия судей частично удовлетворила ходатайство Генеральной прокуратуры Украины, сообщает корреспондент РИА Новости.
Олег Присяжнюк, судья: «Ходатайство генпрокуратуры о применении круглосуточного ареста удовлетворить частично, применить в отношении Саакашвили меру пресечения в виде домашнего ареста в определенное время суток, а именно с 22:00 (23:00 мск) до 07:00 (08:00 мск) следующего дня».
Сам Саакашвили, комментируя решение суда о ночном домашнем аресте, заявил, что он и его соратники будут продолжать марши с целью отстранения от власти президента Украины Петра Порошенко. «Пётр Алексеевич, не на того нарвались. Буду сражаться, пока ни один из барыг не будет отстранен от власти», — сказал он в Апелляционном суде Киева.
Опальный политик убежден в том, что власть не хочет, чтобы он передвигался по стране и появлялся в вечерних эфирах украинских телеканалов, сообщает «Интерфакс».
Ранее городской суд Тбилиси вынес первый заочный приговор Саакашвили. Экс-президент Грузии получил три года лишения свободы за то, что в 2008 году незаконно содействовал досрочному освобождению нескольких полицейских, осужденных за убийство банкира. Другие судебные решения еще впереди: на родине Саакашвили предъявлен целый букет обвинений: растрата бюджетных денег, организация нападений на депутата, участников оппозиционного митинга и редакцию телеканала, а также присвоение чужого имущества. Сам Саакашвили назвал приговор незаконным и противоречащим здравому смыслу.
Олег Присяжнюк, судья: «Ходатайство генпрокуратуры о применении круглосуточного ареста удовлетворить частично, применить в отношении Саакашвили меру пресечения в виде домашнего ареста в определенное время суток, а именно с 22:00 (23:00 мск) до 07:00 (08:00 мск) следующего дня».
Сам Саакашвили, комментируя решение суда о ночном домашнем аресте, заявил, что он и его соратники будут продолжать марши с целью отстранения от власти президента Украины Петра Порошенко. «Пётр Алексеевич, не на того нарвались. Буду сражаться, пока ни один из барыг не будет отстранен от власти», — сказал он в Апелляционном суде Киева.
Опальный политик убежден в том, что власть не хочет, чтобы он передвигался по стране и появлялся в вечерних эфирах украинских телеканалов, сообщает «Интерфакс».
Ранее городской суд Тбилиси вынес первый заочный приговор Саакашвили. Экс-президент Грузии получил три года лишения свободы за то, что в 2008 году незаконно содействовал досрочному освобождению нескольких полицейских, осужденных за убийство банкира. Другие судебные решения еще впереди: на родине Саакашвили предъявлен целый букет обвинений: растрата бюджетных денег, организация нападений на депутата, участников оппозиционного митинга и редакцию телеканала, а также присвоение чужого имущества. Сам Саакашвили назвал приговор незаконным и противоречащим здравому смыслу.
Комментарии