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    Автор популярного ролика с тиграми в машине рассказал НТВ о работе с хищниками. животные, тигры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАвтор популярного ролика с тиграми в машине рассказал НТВ о работе с хищниками

    Автор популярного ролика с тиграми в машине рассказал НТВ о работе с хищниками

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    Автор популярного ролика с тиграми в машине рассказал НТВ о работе с хищниками

    Автор популярного ролика с тиграми в машине рассказал НТВ о работе с хищниками

    Автор популярного ролика с тиграми в машине рассказал НТВ о работе с хищниками

      Видео из Подмосковья разорвало шаблон о русских и медведях. На кадрах мужчина весело проводит время со своими домашними тиграми.

      На записи видно, как полосатые хищники сидят в салоне автомобиля, а их владелец весело комментирует поездку: «Передаем за проезд, пожалуйста». На кадрах также запечатлено, как мужчина катается верхом на тигре в снегу.

      Этот ролик в Интернете посмотрели почти четыре миллиона пользователей за пару дней. Особенно поражены иностранцы. «Такое может быть только в России», — пишут они.

      Телеканал НТВ связался с автором видео. Дрессировщик Михаил Зарецкий много лет работает в цирке, а в свободное время на благотворительной основе выхаживает маленьких тигрят. Потом пристраивает их в цирки и зоопарки, а двое героев ролика — его домашние. Дрессировщик надеется, что когда-нибудь у него получится открыть большой реабилитационный центр для полосатых.

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