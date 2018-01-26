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    Опрос: европейцы против санкций США в отношении партнеров России в газовых проектах. Европа, США, опросы, санкции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОпрос: европейцы против санкций США в отношении партнеров России в газовых проектах

    Опрос: европейцы против санкций США в отношении партнеров России в газовых проектах

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    Опрос: европейцы против санкций США в отношении партнеров России в газовых проектах

    Опрос: европейцы против санкций США в отношении партнеров России в газовых проектах

      Европейцы считают неприемлемыми американские санкции против компаний, которые являются партнерами России в газовых проектах.

      Более 60% опрошенных французов и немцев считают экономические меры давления на Европу недопустимыми. В Великобритании так же думает чуть менее половины опрошенных — 47%.

      Против ограничений в первую очередь высказывались люди с высшим образованием. Опрос был проведен осенью прошлого года старейшей французской социологической компанией IFlop.

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