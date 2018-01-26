Список домов, которые сохранят при реновации в Москве

Власти Москвы сохранят 218 исторических зданий, которые ранее были включены в программу реновации.
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На сайте мэрии Москвы опубликован список домов, которые сохранят при реализации программы реновации жилья.
Речь идет о 218 домах, которые представляют историко-архитектурную ценность — их не будут сносить. В список попали здания нетиповой постройки, а также авторские дома и комплексы, которые во многом определяют облик столицы.
Список был утвержден на заседании штаба по реализации программы реновации жилищного фонда Москвы. Дома отобрала рабочая группа, в состав которой вошли специалисты Департамента культурного наследия, Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы, Общественной палаты города, а также представители общественной организации «Архнадзор». Судьба еще 22 домов будет определена на стадии подготовки градостроительной документации.
Большая часть домов из списка находится на востоке Москвы — 47, а меньше всего — на юго-западе, там сохранят всего 5 таких зданий.
Дома, которые решили сохранять, тем не менее расселят, после этого здания будут отреставрированы и приспособлены под современное использование. Решение об их дальнейшем назначении власти Москвы обещают принимать с учетом мнения горожан и потребностей конкретного района. Например, в них могут разместить детсады, дома культуры, спортивные и медицинские центры.
Речь идет о 218 домах, которые представляют историко-архитектурную ценность — их не будут сносить. В список попали здания нетиповой постройки, а также авторские дома и комплексы, которые во многом определяют облик столицы.
Список был утвержден на заседании штаба по реализации программы реновации жилищного фонда Москвы. Дома отобрала рабочая группа, в состав которой вошли специалисты Департамента культурного наследия, Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы, Общественной палаты города, а также представители общественной организации «Архнадзор». Судьба еще 22 домов будет определена на стадии подготовки градостроительной документации.
Большая часть домов из списка находится на востоке Москвы — 47, а меньше всего — на юго-западе, там сохранят всего 5 таких зданий.
Дома, которые решили сохранять, тем не менее расселят, после этого здания будут отреставрированы и приспособлены под современное использование. Решение об их дальнейшем назначении власти Москвы обещают принимать с учетом мнения горожан и потребностей конкретного района. Например, в них могут разместить детсады, дома культуры, спортивные и медицинские центры.
Московская программа реновации жильяНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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