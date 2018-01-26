Технологические сдвиги предъявляют новые требования к качеству госуправления. Где взять чиновников, которых бы мы перестали ругать?
Чего ждать россиянам от подлинной экономической реальности и осознают ли её нынешние власти страны? Зачем наращивать экспорт образования — только ради денег или ещё и ради мягкой силы? И почему полезно перечитывать Маркса? Об этом ведущий программы «Поздняков» поговорил с ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы Владимиром Мау.
О нефти и курсе рубля
Если цена на нефть вдруг возрастет в два раза, конечно, это сильно повлияет на рубль. Или упадет в два раза. Но на протяжении последнего года его колебания уже очевидно не связаны с колебаниями цены на нефть.
О криптовалютах
Криптовалюта сейчас — это как самолет братьев Райт. Она конкретна, вряд ли будет играть сколько-нибудь глобальную роль, но джинн выпущен, технология создана. И в этом смысле ее не остановить.
О рисках утечки мозгов
Если вы даже физически живете здесь, а при этом ваши дети получают образование за границей, и лечиться вы едете за границу, вы предъявляете высокий спрос на эти услуги. Это значит, что именно там будет качественное образование и здравоохранение.
Об экспорте образования
Стоит задача — это один из приоритетных проектов -повысить доходы от экспорта образования с примерно 1,3 миллиарда долларов до примерно 6–7 миллиардов…
Когда ваши выпускники становятся премьер-министрами или хотя бы крупными бизнесменами, конечно, это очень важный элемент мягкой силы. Но мягкая сила — это все-таки игра долгосрочная. С точки зрения краткосрочной это показатель качества образования.
О новой экономической реальности
Низкие темпы роста — это плата за относительную устойчивость в условиях кризиса. За то, что мы упали не на 10%, а на 2,5%, за то, что у нас не было безработицы… На самом деле нужен не экономический рост, а рост благосостояния.
Об испытании кризисом
Можно бесконечно ругать правительство и говорить «мне тяжело», но это не сравнить с ситуацией, когда инфляция становится двузначной на протяжении длительного времени и когда вы все лишаетесь работы… Тем, как мы прошли кризис 2014–2015 годов, можно гордиться.
О том, чего ждать от 2018 года
Пока экономика достаточно инерционна. Она медленно растёт. В общем, если не делать фатальных ошибок, а события последних 10 лет показали, что наши власти не делают фатальных ошибок, то, в общем, я бы не ждал ничего плохого.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ в понедельник, 29 января, сразу после «Итогов дня». На НТВ.Ru будет опубликована полная видеоверсия интервью с Владимиром Мау.
О нефти и курсе рубля
Если цена на нефть вдруг возрастет в два раза, конечно, это сильно повлияет на рубль. Или упадет в два раза. Но на протяжении последнего года его колебания уже очевидно не связаны с колебаниями цены на нефть.
О криптовалютах
Криптовалюта сейчас — это как самолет братьев Райт. Она конкретна, вряд ли будет играть сколько-нибудь глобальную роль, но джинн выпущен, технология создана. И в этом смысле ее не остановить.
О рисках утечки мозгов
Если вы даже физически живете здесь, а при этом ваши дети получают образование за границей, и лечиться вы едете за границу, вы предъявляете высокий спрос на эти услуги. Это значит, что именно там будет качественное образование и здравоохранение.
Об экспорте образования
Стоит задача — это один из приоритетных проектов -повысить доходы от экспорта образования с примерно 1,3 миллиарда долларов до примерно 6–7 миллиардов…
Когда ваши выпускники становятся премьер-министрами или хотя бы крупными бизнесменами, конечно, это очень важный элемент мягкой силы. Но мягкая сила — это все-таки игра долгосрочная. С точки зрения краткосрочной это показатель качества образования.
О новой экономической реальности
Низкие темпы роста — это плата за относительную устойчивость в условиях кризиса. За то, что мы упали не на 10%, а на 2,5%, за то, что у нас не было безработицы… На самом деле нужен не экономический рост, а рост благосостояния.
Об испытании кризисом
Можно бесконечно ругать правительство и говорить «мне тяжело», но это не сравнить с ситуацией, когда инфляция становится двузначной на протяжении длительного времени и когда вы все лишаетесь работы… Тем, как мы прошли кризис 2014–2015 годов, можно гордиться.
О том, чего ждать от 2018 года
Пока экономика достаточно инерционна. Она медленно растёт. В общем, если не делать фатальных ошибок, а события последних 10 лет показали, что наши власти не делают фатальных ошибок, то, в общем, я бы не ждал ничего плохого.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ в понедельник, 29 января, сразу после «Итогов дня». На НТВ.Ru будет опубликована полная видеоверсия интервью с Владимиром Мау.
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