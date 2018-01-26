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    Четырех граждан КНДР избили во время драки со стрельбой в московском хостеле

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    Четырех граждан КНДР избили во время драки со стрельбой в московском хостеле

    Четырех граждан КНДР избили во время драки со стрельбой в московском хостеле

    Четырех граждан Северной Кореи избили в ходе драке со стрельбой в хостеле, который находится в центре Москвы.

    Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в хостеле на Мукомольном проезде. Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что несколько человек избили четырех граждан КНДР, причем в одного из них стреляли из пистолета.

    Из сообщения источника: «В больницы были госпитализированы три гражданина КНДР с различными ранениями: двое — с черепно-мозговой травмой, один из них — в состоянии алкогольного опьянения с огнестрельным непроникающим ранением груди».

    На месте драки нашли гильзы и несколько резиновых пуль. Из-за чего началась драка, источник не сообщил. В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили, что ночью на Мукомольном проезде получили травмы четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», подозреваемых ищут.

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