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    В Минобороны РФ упрекнули британского министра в «утрате границ разумного»

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    • Фото: Reuters © 2018, Thaier Al-Sudani
    В Минобороны РФ упрекнули британского министра в «утрате границ разумного»

    В Минобороны РФ упрекнули британского министра в «утрате границ разумного»

    В Минобороны РФ упрекнули британского министра в «утрате границ разумного»
  • Фото: Reuters © 2018, Thaier Al-Sudani

    • Российское военное ведомство ответило министру обороны Великобритании Гэвину Уильямсону, обвинившему в Москву в желании уничтожить инфраструктуру Соединённого Королевства.

    Ранее Уильямсон в своей статье для The Daily Telegraph заявил, что Москва якобы разрабатывает план «по уничтожению важнейшей инфраструктуры» Великобритании. Он уточнил, что Россия исследует организацию работы жизненно важных объектов инфраструктуры страны и их связи с континентальной Европой с целью посеять хаос и панические настроения. По мнению Уильямсона, атака России на объекты инфраструктуры приведет к «тысячам и тысячам жертв».

    Представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, комментируя это заявление, выразил мнение, что британский министр, по всей видимости, «утратил понимание границ разумного», передает «Интерфакс».

    Игорь Конашенков: «Руководитель британского оборонного ведомства Гэвин Уильямсон в своей пламенной борьбе за денежные знаки военного бюджета, похоже, утратил понимание границ разумного. К сведению министра: вся информация о расположении британских электростанций или трубопроводов настолько же „секретна“, как, например, фотографии и расположение Вестминстерского аббатства или Биг-Бена».

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