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    По делу о гибели 5 детей в Омской области арестован оператор газозаправочной станции. Омская область, взрывы, дети и подростки, пожары, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПо делу о гибели 5 детей в Омской области арестован оператор газозаправочной станции

    По делу о гибели 5 детей в Омской области арестован оператор газозаправочной станции

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    По делу о гибели 5 детей в Омской области арестован оператор газозаправочной станции

    По делу о гибели 5 детей в Омской области арестован оператор газозаправочной станции

    По делу о гибели 5 детей в Омской области арестован оператор газозаправочной станции

      В гибели пятерых детей в результате пожара в Омской области обвинили оператора газозаправочной станции. Сегодня суд избрал Евгению Сердюкову меру пресечения, его заключили под стражу.

      В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи установили, что он допустил ошибку при заправке баллона, из-за чего тот взорвался в доме, где жила многодетная семья.

      Лариса Болдинова, старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Омской области: «Органы следствия полагают, что он заправил газовый баллон сверх установленной нормы, то есть с превышением 85% от общего объема газового баллона. В результате этого, когда отец приемной семьи занес баллон в теплое помещение, газ стал расширяться и через 3 часа произошла детонация газового баллона с последующим воспламенением газовоздушной смеси и пожаром».

      Напомним, о пожаре в частном доме сообщили соседи. Спасателям удалось вынести из огня только женщину, пятеро ее детей получили смертельные ожоги. А двое малышей остались живы, так как вместе с отцом в тот день уехали в гости.

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