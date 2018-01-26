По делу о гибели 5 детей в Омской области арестован оператор газозаправочной станции

В гибели пятерых детей в результате пожара в Омской области обвинили оператора газозаправочной станции. Сегодня суд избрал Евгению Сердюкову меру пресечения, его заключили под стражу.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи установили, что он допустил ошибку при заправке баллона, из-за чего тот взорвался в доме, где жила многодетная семья.
Лариса Болдинова, старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Омской области: «Органы следствия полагают, что он заправил газовый баллон сверх установленной нормы, то есть с превышением 85% от общего объема газового баллона. В результате этого, когда отец приемной семьи занес баллон в теплое помещение, газ стал расширяться и через 3 часа произошла детонация газового баллона с последующим воспламенением газовоздушной смеси и пожаром».
Напомним, о пожаре в частном доме сообщили соседи. Спасателям удалось вынести из огня только женщину, пятеро ее детей получили смертельные ожоги. А двое малышей остались живы, так как вместе с отцом в тот день уехали в гости.
Лариса Болдинова, старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Омской области: «Органы следствия полагают, что он заправил газовый баллон сверх установленной нормы, то есть с превышением 85% от общего объема газового баллона. В результате этого, когда отец приемной семьи занес баллон в теплое помещение, газ стал расширяться и через 3 часа произошла детонация газового баллона с последующим воспламенением газовоздушной смеси и пожаром».
Напомним, о пожаре в частном доме сообщили соседи. Спасателям удалось вынести из огня только женщину, пятеро ее детей получили смертельные ожоги. А двое малышей остались живы, так как вместе с отцом в тот день уехали в гости.
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