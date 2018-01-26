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    Водитель в Махачкале провез на капоте инспектора ДПС: видео. ГИБДД, Дагестан, Махачкала, автомобили. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВодитель в Махачкале провез на капоте инспектора ДПС: видео

    Водитель в Махачкале провез на капоте инспектора ДПС: видео

    1 комментарий
    Водитель в Махачкале провез на капоте инспектора ДПС: видео

    Водитель в Махачкале провез на капоте инспектора ДПС: видео

    Водитель в Махачкале провез на капоте инспектора ДПС: видео

      Видеокадры из Махачкалы стали поводом для полицейской проверки. Очевидцы сняли экстремальный заезд с участием инспектора ДПС. Его на капоте провез владелец легковушки.

      Оказалось, что страж порядка пытался оформить протокол на нарушителя. Тот припарковался в неположенном месте. Увидев людей в форме, автолюбитель отказался предъявить документы и нажал на педаль газа. Тем не менее сотрудник гаи успел зафиксировать все действия водителя.

      К счастью, инспектор не пострадал. Водителю теперь предстоит ответить перед законом. В ближайшее время шофера ждет разговор с участковым и, скорее всего, уголовное разбирательство.

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