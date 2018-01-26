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    В Москве открылся фестиваль «Первозданная Россия». Москва, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве открылся фестиваль «Первозданная Россия»

    В Москве открылся фестиваль «Первозданная Россия»

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    В Москве открылся фестиваль «Первозданная Россия»

    В Москве открылся фестиваль «Первозданная Россия»

    В Москве открылся фестиваль «Первозданная Россия»

      Сегодня в Москве открылся пятый общероссийский фестиваль «Первозданная Россия». Он объединяет фотографов, режиссеров, путешественников, ученых и представителей образования.

      Главная задача фестиваля — показать все разнообразие и красоту природы России. Приветствие участникам направил Владимир Путин. В своем обращении глава государства подчеркнул, что фестиваль воспитывает экологическую культуру, учит бережному и ответственному отношению к окружающей среде.

      Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов отметил, что в деле сохранения природы нашей страны немалую роль играют волонтеры.

      Сергей Иванов: «Тех, кто ценит красоту родной природы, искренне и по зову сердца, вносит свой личный в клад в сохранение ее многообразия. И участвует в реализации востребованных экологических и природоохранных программ. В этом году, объявленном годом добровольца и волонтера, такой подвижнический труд имеет особое значение».

      На протяжении месяца, а именно столько продлится фестиваль, участники и посетители «Первозданной России» увидят лучшие работы фотографов и документалистов. Кроме этого, запланированы встречи с авторами и победителями различных международных конкурсов и мастер-классы.

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