В Москве открылся фестиваль «Первозданная Россия»

Сегодня в Москве открылся пятый общероссийский фестиваль «Первозданная Россия». Он объединяет фотографов, режиссеров, путешественников, ученых и представителей образования.

Главная задача фестиваля — показать все разнообразие и красоту природы России. Приветствие участникам направил Владимир Путин. В своем обращении глава государства подчеркнул, что фестиваль воспитывает экологическую культуру, учит бережному и ответственному отношению к окружающей среде.



Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов отметил, что в деле сохранения природы нашей страны немалую роль играют волонтеры.



Сергей Иванов: «Тех, кто ценит красоту родной природы, искренне и по зову сердца, вносит свой личный в клад в сохранение ее многообразия. И участвует в реализации востребованных экологических и природоохранных программ. В этом году, объявленном годом добровольца и волонтера, такой подвижнический труд имеет особое значение».



На протяжении месяца, а именно столько продлится фестиваль, участники и посетители «Первозданной России» увидят лучшие работы фотографов и документалистов. Кроме этого, запланированы встречи с авторами и победителями различных международных конкурсов и мастер-классы.