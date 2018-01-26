Инспектор Купер <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Инспектор Купер 16+
    •  

    Водитель маршрутки в Орле высадил школьника на мороз

    2 комментария

    Водитель маршрутки в Орле высадил школьника на мороз

    Водитель маршрутки в Орле высадил школьника на мороз

    Следствие проверяет информацию СМИ об инциденте в Орле, где школьника якобы высадили на мороз из-за несработавшего проездного.

    По информации СУ СК по Орловской области, инцидент произошел 25 января с учащимся 5-го класса.

    СУ СК по Орловской области: «Школьника из-за несработавшего электронного проездного билета водитель маршрутки высадил на 1-й Посадской улице. При этом им не были учтены суровые погодные условия с отрицательными значениями температуры».

    По данным ведомства, мальчику в сильный мороз пришлось пройти несколько километров пешком. В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru