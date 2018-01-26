Водитель маршрутки в Орле высадил школьника на мороз

Следствие проверяет информацию СМИ об инциденте в Орле, где школьника якобы высадили на мороз
из-за несработавшего проездного.
По информации СУ СК по Орловской области, инцидент произошел 25 января с учащимся 5-го класса.
СУ СК по Орловской области: «Школьника из-за несработавшего электронного проездного билета водитель маршрутки высадил на 1-й Посадской улице. При этом им не были учтены суровые погодные условия с отрицательными значениями температуры».
По данным ведомства, мальчику в сильный мороз пришлось пройти несколько километров пешком. В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.
СУ СК по Орловской области: «Школьника из-за несработавшего электронного проездного билета водитель маршрутки высадил на 1-й Посадской улице. При этом им не были учтены суровые погодные условия с отрицательными значениями температуры».
По данным ведомства, мальчику в сильный мороз пришлось пройти несколько километров пешком. В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.
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