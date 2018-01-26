Россиянке отказали в выдаче маткапитала из-за буквы «ё»

Жительница Калининграда не смогла получить материнский капитал
из-за того, что в свидетельстве о рождении двух из трех ее детей фамилия женщины написана по-разному.
Как сообщается на сайте Ленинградского районного суда Калининграда, в одном документе присутствует буква «е», а во втором — буква «ё».
Из сообщения суда: «Истица обратилась в суд, полагая, что отказ ответчика является незаконным, поскольку ранее у нее не возникало проблем с правоустанавливающими документами».
В августе прошлого года в Госдуме отказались уравнять буквы «е» и «ё». В нижней палате пояснили, что изменение статуса буквы «ё» в документах может помешать борьбе с преступностью и поиску пропавших людей.
Из сообщения суда: «Истица обратилась в суд, полагая, что отказ ответчика является незаконным, поскольку ранее у нее не возникало проблем с правоустанавливающими документами».
В августе прошлого года в Госдуме отказались уравнять буквы «е» и «ё». В нижней палате пояснили, что изменение статуса буквы «ё» в документах может помешать борьбе с преступностью и поиску пропавших людей.
Комментарии