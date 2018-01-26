Водители маршрутки и легковушки устроили драку со стрельбой в центре Уфы

Полиция Уфы разбирается в дорожном конфликте между водителями легкового автомобиля и автобуса, которые устроили драку со стрельбой.

Как сообщает региональное управление МВД, конфликт между мужчинами произошел накануне в центре Уфы. В ведомстве сообщили, что «между участниками дорожного движения возник конфликт, в результате которого они причинили друг другу телесные повреждения». Отмечается, что после оказания медицинской помощи мужчины обратились в полицию со встречными заявлениями в отношении друг друга.



Из сообщения УМВД по Уфе: «В настоящее время полиция проводит проверку для принятия решения о возбуждении уголовного дела, изъят травматический пистолет».



Тем временем в Сети появилась видеозапись дорожного конфликта. Судя по кадрам с видеорегистратора, все произошло посреди оживленной дороги. Водитель маршрутки несколько раз выстрелил в своего обидчика, ударившего по микроавтобусу ногой. После этого водитель легковушки достал из багажника биту и продолжил дорожную разборку.