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    Водители маршрутки и легковушки устроили драку со стрельбой в центре Уфы. Уфа, драки и избиения, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВодители маршрутки и легковушки устроили драку со стрельбой в центре Уфы

    Водители маршрутки и легковушки устроили драку со стрельбой в центре Уфы

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    • Кадр из видео: БашДТП | Уфа и Башкортостан / vk.com
    Водители маршрутки и легковушки устроили драку со стрельбой в центре Уфы

    Водители маршрутки и легковушки устроили драку со стрельбой в центре Уфы

    Водители маршрутки и легковушки устроили драку со стрельбой в центре Уфы
    • Кадр из видео: БашДТП | Уфа и Башкортостан / vk.com

      • Полиция Уфы разбирается в дорожном конфликте между водителями легкового автомобиля и автобуса, которые устроили драку со стрельбой.

      Как сообщает региональное управление МВД, конфликт между мужчинами произошел накануне в центре Уфы. В ведомстве сообщили, что «между участниками дорожного движения возник конфликт, в результате которого они причинили друг другу телесные повреждения». Отмечается, что после оказания медицинской помощи мужчины обратились в полицию со встречными заявлениями в отношении друг друга.

      Из сообщения УМВД по Уфе: «В настоящее время полиция проводит проверку для принятия решения о возбуждении уголовного дела, изъят травматический пистолет».

      Тем временем в Сети появилась видеозапись дорожного конфликта. Судя по кадрам с видеорегистратора, все произошло посреди оживленной дороги. Водитель маршрутки несколько раз выстрелил в своего обидчика, ударившего по микроавтобусу ногой. После этого водитель легковушки достал из багажника биту и продолжил дорожную разборку.

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