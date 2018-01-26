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    У террористов в Сирии обнаружили европейское оборудование. Сирия, войны и вооруженные конфликты, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУ террористов в Сирии обнаружили европейское оборудование

    У террористов в Сирии обнаружили европейское оборудование

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    У террористов в Сирии обнаружили европейское оборудование

    У террористов в Сирии обнаружили европейское оборудование

    У террористов в Сирии обнаружили европейское оборудование

      В российском Минобороны сообщили, что у отряда террористов, которых в декабре уничтожила сирийская армия, нашли современное оборудование европейского производства.

      Это аппаратура радиоэлектронной борьбы. Примечательно, что боевиков уничтожили в районе Эт-Танф, который находится под контролем США. В сообщении оборонного ведомства говорится, что среди техники были устройства для постановки помех и базовая радиостанция.

      В Минобороны также отметили, что США, формируя из группировок боевиков подконтрольную себе вооруженную оппозицию, пытаются сорвать мирный процесс в Сирии. Россия же напротив старается его сохранить и развить. На следующей неделе в Сочи пройдет конгресс сирийского национального диалога.

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