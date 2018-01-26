У террористов в Сирии обнаружили европейское оборудование

В российском Минобороны сообщили, что у отряда террористов, которых в декабре уничтожила сирийская армия, нашли современное оборудование европейского производства.

Это аппаратура радиоэлектронной борьбы. Примечательно, что боевиков уничтожили в районе Эт-Танф, который находится под контролем США. В сообщении оборонного ведомства говорится, что среди техники были устройства для постановки помех и базовая радиостанция.



В Минобороны также отметили, что США, формируя из группировок боевиков подконтрольную себе вооруженную оппозицию, пытаются сорвать мирный процесс в Сирии. Россия же напротив старается его сохранить и развить. На следующей неделе в Сочи пройдет конгресс сирийского национального диалога.