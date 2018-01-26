Число жертв пожара в больнице в Южной Корее превысило 40

(5th LD) Hospital blaze kills 41, injures more than 70 in Miryang https://t.co/1NKMVcbOBW — Yonhap News Agency (@YonhapNews) January 26, 2018

По данным агентства Yonhap, еще около 80 человек пострадали, девять из них находятся в тяжелом состоянии.По предварительной информации, возгорание началось в отделении неотложной помощи на первом этаже. В тот момент в больнице находились более 100 человек, половина из них были переведены в соседние клиники. Также спасатели эвакуировали более 90 пожилых людей из дома престарелых, который находился неподалеку., глава городской пожарной службы: «Большинство погибших были обнаружены спасателями в приемном и реанимационном отделениях на первом этаже госпиталя. Тела также были найдены на втором и пятом этажах».На тушение пожара потребовалось более полутора часов. Из-за случившегося президент Южной Кореи созвал экстренное совещание. Версия поджога пока исключена.