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    Число жертв пожара в больнице в Южной Корее превысило 40. Южная Корея, больницы, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЧисло жертв пожара в больнице в Южной Корее превысило 40

    Число жертв пожара в больнице в Южной Корее превысило 40

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    Число жертв пожара в больнице в Южной Корее превысило 40

    Число жертв пожара в больнице в Южной Корее превысило 40

    Число жертв пожара в больнице в Южной Корее превысило 40

      Число жертв крупного пожара в больнице южнокорейского города Мирян выросло до 41.

      По данным агентства Yonhap, еще около 80 человек пострадали, девять из них находятся в тяжелом состоянии.


      По предварительной информации, возгорание началось в отделении неотложной помощи на первом этаже. В тот момент в больнице находились более 100 человек, половина из них были переведены в соседние клиники. Также спасатели эвакуировали более 90 пожилых людей из дома престарелых, который находился неподалеку.

      Чхве Ман У, глава городской пожарной службы: «Большинство погибших были обнаружены спасателями в приемном и реанимационном отделениях на первом этаже госпиталя. Тела также были найдены на втором и пятом этажах».

      На тушение пожара потребовалось более полутора часов. Из-за случившегося президент Южной Кореи созвал экстренное совещание. Версия поджога пока исключена.

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