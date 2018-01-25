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    Вертолет Ми-8 потерпел крушение на Украине. Украина, авиационные катастрофы и происшествия, вертолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВертолет Ми-8 потерпел крушение на Украине

    Вертолет Ми-8 потерпел крушение на Украине

    1 комментарий
    Вертолет <nobr>Ми-8</nobr> потерпел крушение на Украине

    Вертолет Ми-8 потерпел крушение на Украине

    Вертолет <nobr>Ми-8</nobr> потерпел крушение на Украине
    • Фото: telegraf.in.ua

      • Вертолет Ми-8 потерпел крушение в городе Кременчуг в Полтавской области Украины. По предварительной информации, на борту находились четыре человека. Все они погибли.

      Как сообщает местное издание «Телеграфъ», вертолет, принадлежащий частной авиакомпании, врезался в телевизионную вышку и рухнул на землю. После падения он загорелся.

      На месте крушения работают пожарные, правоохранители и медики скорой помощи.

      По предварительной информации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области, на борту вертолета находились четыре человека. Выжить никому из них не удалось

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