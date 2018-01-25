Вертолет Ми-8 потерпел крушение на Украине

Вертолет
Ми-8 потерпел крушение в городе Кременчуг в Полтавской области Украины. По предварительной информации, на борту находились четыре человека. Все они погибли.
Как сообщает местное издание «Телеграфъ», вертолет, принадлежащий частной авиакомпании, врезался в телевизионную вышку и рухнул на землю. После падения он загорелся.
На месте крушения работают пожарные, правоохранители и медики скорой помощи.
По предварительной информации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области, на борту вертолета находились четыре человека. Выжить никому из них не удалось
На месте крушения работают пожарные, правоохранители и медики скорой помощи.
По предварительной информации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области, на борту вертолета находились четыре человека. Выжить никому из них не удалось
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