БДТ создает театральный сериал из «Трех толстяков»

В Большом драматическом театре поставили «Трех толстяков». Интриги добавляет то, что пока зрителям представят лишь первый эпизод многосерийного спектакля. Сказку-антиутопию поставили по мотивам произведений Юрия Олеши, дополнив сюжет актерскими высказываниями.

По сюжету в ходе секретного научного эксперимента был открыт порт в другое измерение, и на Землю проник сгусток темной космической энергии «Три толстяка», то есть Т-3.



Знаменитую сказку на сцене БДТ рассказывают с постироничной интонацией. Как поясняет режиссер Андрей Могучий, это когда смешно и страшно одновременно.



Для главной роли Гаспара Арнери Александру Ронису пришлось провести 52 часа на скалодроме. В противном случае, некоторые мизансцены грозили артисту не бутафорской, а настоящей травмой головы.



Александр Ронис, исполнитель роли доктора Гаспара Арнери: «Мне там надо работать на отвесной стене и без подготовки это было бы не взять. И я благодаря спектаклю окреп, вылечил спину и теперь подтягиваюсь десять раз. А думал, что больше в жизни не придется этого делать».



Пока в кассах БДТ продаются билеты только на первый эпизод из «Трех толстяков» — «Восстание». Второй под названием «Железное сердце» обещают представить широкой публике не ранее весны 2018-го.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Юлии Олещенко.