Футболисты «Тосно» прочли Высоцкого в честь юбилея барда

В
80-летний юбилей Владимира Высоцкого футболисты областного «Тосно» устроили флешмоб.
Видео сегодня было опубликовано в соцсетях. На записи юные игроки по строчке читают стихотворение знаменитого музыканта. Они выбрали «Песню о друге» из кинофильма «Вертикаль».
Как рассказали в футбольном клубе, именно эта композиция лучше всего раскрывает главные ценности — командный дух и стремление к достижению результатов.
Как рассказали в футбольном клубе, именно эта композиция лучше всего раскрывает главные ценности — командный дух и стремление к достижению результатов.
Комментарии