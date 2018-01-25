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    Футболисты «Тосно» прочли Высоцкого в честь юбилея барда. Высоцкий, Санкт-Петербург, артисты, музыка и музыканты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФутболисты «Тосно» прочли Высоцкого в честь юбилея барда

    Футболисты «Тосно» прочли Высоцкого в честь юбилея барда

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    Футболисты «Тосно» прочли Высоцкого в честь юбилея барда

    Футболисты «Тосно» прочли Высоцкого в честь юбилея барда

    Футболисты «Тосно» прочли Высоцкого в честь юбилея барда

      В 80-летний юбилей Владимира Высоцкого футболисты областного «Тосно» устроили флешмоб.

      Видео сегодня было опубликовано в соцсетях. На записи юные игроки по строчке читают стихотворение знаменитого музыканта. Они выбрали «Песню о друге» из кинофильма «Вертикаль».

      Как рассказали в футбольном клубе, именно эта композиция лучше всего раскрывает главные ценности — командный дух и стремление к достижению результатов.

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