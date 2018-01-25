Захарова предостерегла «некоторые страны» от вмешательства в российские выборы

Москва располагает сведениями о планах деструктивного вмешательства некоторых стран в ход президентской избирательной кампании. Об этом сегодня на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова: «Я хотела бы напомнить еще раз, что такие попытки будут жестко пресекаться. И если они не перестанут предприниматься, то мы будем вынуждены предпринять соответствующие ответные меры, включая публичную реакцию и предание гласности имеющихся у нас данных».



Захарова добавила, что сама Россия никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться в выборы в других странах, так как это противоречит принципам российской внешней политики.