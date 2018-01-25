Два спасенных из огня ребенка скончались по пути в больницу в Москве

В Москве скончались двое детей, пострадавших при пожаре в одной из многоэтажек.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник экстренных службах, «оба ребенка скончались в каретах скорой помощи». Их возраст не уточняется.
Пожар произошел в квартире на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: улица 50-летия Октября, 27, корпус 2. Площадь возгорания составила 40 кв. метров.
Изначально поступала информация, что детей спасли и передали медикам в крайне тяжелом состоянии.
Пожар был ликвидирован в 17:17. Сейчас на месте происшествия работают психологи.
Пожар произошел в квартире на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: улица 50-летия Октября, 27, корпус 2. Площадь возгорания составила 40 кв. метров.
Изначально поступала информация, что детей спасли и передали медикам в крайне тяжелом состоянии.
Пожар был ликвидирован в 17:17. Сейчас на месте происшествия работают психологи.
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