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    Два спасенных из огня ребенка скончались по пути в больницу в Москве

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    Два спасенных из огня ребенка скончались по пути в больницу в Москве

    Два спасенных из огня ребенка скончались по пути в больницу в Москве

    В Москве скончались двое детей, пострадавших при пожаре в одной из многоэтажек.

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник экстренных службах, «оба ребенка скончались в каретах скорой помощи». Их возраст не уточняется.

    Пожар произошел в квартире на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: улица 50-летия Октября, 27, корпус 2. Площадь возгорания составила 40 кв. метров.

    Изначально поступала информация, что детей спасли и передали медикам в крайне тяжелом состоянии.

    Пожар был ликвидирован в 17:17. Сейчас на месте происшествия работают психологи.

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