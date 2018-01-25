Худоба вышла из моды: ученые пришли к выводу об изменении стандартов красоты

Худоба больше не в моде — к такому выводу пришли ученые. Оказывается, теперь мужчины все чаще обращают внимание на дам, которых аккуратно называют plus-size .

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«Худые модели больше не в моде», «Одежда не для вешалок, а для людей» — этот год начался с нападок на субтильных девушек, образ которых привычно ассоциируется с модой и красотой. Именно сейчас ученые неожиданно пришли к выводу, что люди «в теле» счастливее худых.



Викторию Бекхэм осудили за то, что ее очки рекламировала слишком хрупкая модель. Некоторые депутаты предлагают обязать модные бутики использовать манекены, параметры которых соответствуют среднестатистическим.



Но если манекены будут такими, как требуют депутаты (46-го, 48-го размера), то получается, комплексовать перед ними уже будут и более субтильные, и те, кто полнее. Если манекены способны воздействовать на психику, почему бы не выпускать их всех размеров, чтобы никому не было обидно?



Подробности — в видеоматериале.