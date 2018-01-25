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    В Саранске школьники сожгли пожертвования для больных детей: видео. Мордовия, благотворительность, дети и подростки, хулиганство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Саранске школьники сожгли пожертвования для больных детей: видео

    В Саранске школьники сожгли пожертвования для больных детей: видео

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    В Саранске школьники сожгли пожертвования для больных детей: видео

    В Саранске школьники сожгли пожертвования для больных детей: видео

    В Саранске школьники сожгли пожертвования для больных детей: видео

      Полицейские установили, по чьей вине две тяжелобольные девочки остались без средств на лечение. Преступление, которое поражает своим цинизмом, случилось в торговом центре Саранска. Подростки подожгли ящик с пожертвованиями, и камеры наблюдения запечатлели этот момент.

      В комнату к девочкам родители никого не пускают. Болезнь прогрессирует, а значит, сейчас слишком велик риск осложнений. Из четверых детей двоих — Варвару и Евдокию — поразила страшная болезнь — синдром Канавана. Из-за генетических отклонений у них разрушаются клетки мозга. Все это причиняет сильные страдания. Супруги Маршевы могут лишь облегчить боль детям с помощью многочисленных таблеток и уколов. Но этого недостаточно. Требуется еще и специальное оборудование. Но шансов приобрести его теперь все меньше. Семья неожиданно лишилась денег, которые собирали волонтеры в Саранске.

      Оказалось, что хулиганы сожгли ящик с пожертвованиями, который был установлен в одном из кинотеатров. После просмотра записи камеры наблюдения стало ясно, что сделали это четверо подростков. На кадрах видно: школьники сначала пытались вытащить купюры из стеклянной сферы, но их спугнул охранник. Тогда они, видимо, и решили, что пусть деньги не достанутся никому, после чего бросили горящую спичку. За несколько секунд сгорела вся наличность.

      Подробнее в материале корреспондента НТВ Дарьи Вязовой.

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