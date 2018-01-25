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    В Курской области семью с маленькими детьми спасли из снежного плена. Курская область, дети и подростки, морозы, погода, снег. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Курской области семью с маленькими детьми спасли из снежного плена

    В Курской области семью с маленькими детьми спасли из снежного плена

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    В Курской области семью с маленькими детьми спасли из снежного плена

    В Курской области семью с маленькими детьми спасли из снежного плена

    В Курской области семью с маленькими детьми спасли из снежного плена

      Сегодняшняя ночь выдалась тревожной для сотрудников полиции в Курской области — они несколько часов искали семью с маленькими детьми, которые оказались в снежном плену.

      Супруги Свирины накануне вечером возвращались на автомобиле из гостей вместе с дочерьми — полутора и трех лет. Глава семейства решил сократить путь и съехал с основной дороги на проселочную, а спустя некоторое время двигатель заглох.

      Ситуацию ухудшали сложные погодные условия: сильная метель и мороз. Все, что успели супруги, — позвонить правоохранителям и сообщить о том, что попали в чрезвычайную ситуацию. После этого сотовый телефон разрядился. Стражи порядка выехали на поиски, не зная точного местоположения семьи. И только к утру смогли, наконец, обнаружить занесенную снегом машину.

      Оксана Свирина: «Мы увидели машину, я мужу кричать начала: выскакивай быстрее, тормози. Потому что мы замерзли уже. И он выскочил, и как раз сотрудники милиции — они нас долго искали».

      Полицейские пересадили замерзших людей в служебный автомобиль и отвезли в больницу. Медики оказали им помощь и отпустили домой.

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