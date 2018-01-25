В Курской области семью с маленькими детьми спасли из снежного плена

Сегодняшняя ночь выдалась тревожной для сотрудников полиции в Курской области — они несколько часов искали семью с маленькими детьми, которые оказались в снежном плену.

Супруги Свирины накануне вечером возвращались на автомобиле из гостей вместе с дочерьми — полутора и трех лет. Глава семейства решил сократить путь и съехал с основной дороги на проселочную, а спустя некоторое время двигатель заглох.



Ситуацию ухудшали сложные погодные условия: сильная метель и мороз. Все, что успели супруги, — позвонить правоохранителям и сообщить о том, что попали в чрезвычайную ситуацию. После этого сотовый телефон разрядился. Стражи порядка выехали на поиски, не зная точного местоположения семьи. И только к утру смогли, наконец, обнаружить занесенную снегом машину.



Оксана Свирина: «Мы увидели машину, я мужу кричать начала: выскакивай быстрее, тормози. Потому что мы замерзли уже. И он выскочил, и как раз сотрудники милиции — они нас долго искали».



Полицейские пересадили замерзших людей в служебный автомобиль и отвезли в больницу. Медики оказали им помощь и отпустили домой.