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    Американское шоссе засыпало долларами из попавшей в ДТП машины: видео. ДТП, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАмериканское шоссе засыпало долларами из попавшей в ДТП машины: видео

    Американское шоссе засыпало долларами из попавшей в ДТП машины: видео

    1 комментарий
    • Кадр из видео: Associated Press
    Американское шоссе засыпало долларами из попавшей в ДТП машины: видео

    Американское шоссе засыпало долларами из попавшей в ДТП машины: видео

    Американское шоссе засыпало долларами из попавшей в ДТП машины: видео
    • Кадр из видео: Associated Press

      • После ДТП в штате Иллинойс на шоссе высыпалось огромное количество банкнот.

      Перевозивший деньги для игровых автоматов автомобиль попал в дорожную аварию, в результате груз оказался на дороге. Водитель превысил скорость, не справился с управлением, врезался в ограждение, после чего столкнулся с другим автомобилем. Третья машина пыталась избежать столкновения и тоже въехала в ограждение. Уточняется, что участники аварии отделались легкими травмами.

      Проезжая часть оказалась усыпана купюрами номиналом 5, 10 и 20 долларов. Чтобы собрать все банкноты, понадобился примерно час. Какое-то время дорога была перекрыта. Некоторые СМИ утверждают, что американцы, ставшие свидетелями необычного ДТП, кинулись подбирать наличку.

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