Американское шоссе засыпало долларами из попавшей в ДТП машины: видео

После ДТП в штате Иллинойс на шоссе высыпалось огромное количество банкнот.

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США

Перевозивший деньги для игровых автоматов автомобиль попал в дорожную аварию, в результате груз оказался на дороге. Водитель превысил скорость, не справился с управлением, врезался в ограждение, после чего столкнулся с другим автомобилем. Третья машина пыталась избежать столкновения и тоже въехала в ограждение. Уточняется, что участники аварии отделались легкими травмами.



Проезжая часть оказалась усыпана купюрами номиналом 5, 10 и 20 долларов. Чтобы собрать все банкноты, понадобился примерно час. Какое-то время дорога была перекрыта. Некоторые СМИ утверждают, что американцы, ставшие свидетелями необычного ДТП, кинулись подбирать наличку.