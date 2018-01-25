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    «Мы будем вас убивать»: подростки устроили стрельбу на территории школы в Ульяновске

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    «Мы будем вас убивать»: подростки устроили стрельбу на территории школы в Ульяновске

    «Мы будем вас убивать»: подростки устроили стрельбу на территории школы в Ульяновске

    Полиция начала проверку сообщений о стрельбе, произошедшей на территории лицея №20 в Ульяновске. Об этом сообщил руководитель пресс-службы управления МВД по Ульяновской области Алексей Рыжов.

    Ранее в СМИ появилась информация, что во дворе лицея подростки обстреляли пятиклассников из пневматического оружия. Нападавшим на вид было 15–17 лет. По данным журналистов, подростки открыли стрельбу по катавшимся с горки школьникам со словами «сейчас мы вас будем убивать».

    Алексей Рыжов: «По сообщениям в СМИ о стрельбе из пневматического оружия на территории лицея №20 в Заволжском районе города Ульяновска, сотрудники полиции проводят проверку».

    По его словам, полиция разыскивает лиц, причастных к произошедшему. Он также сообщил, что «пострадавших среди учащихся и сотрудников учебного заведения нет», передает ТАСС.

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