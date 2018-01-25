Традиционная медовуха и катание на коньках: студенты отмечают Татьянин день

Сегодня все студенты страны отмечают свой праздник — Татьянин день. С 2005 года указом президента ему официально присвоен статус всероссийского.

История праздника студенчества началась со дня основания Московского государственного университета. Сегодня вуз отмечает 263-й день рождения. В честь этого события ректор МГУ Виктор Садовничий угостит студентов и гостей праздника медовухой — это уже стало традицией.



Также сегодня все студенты и девушки по имени Татьяна могут бесплатно покататься на коньках в 16 парках Москвы и со скидкой отправиться на экскурсии.



Святую Татьяну сегодня вспоминает Русская православная церковь. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел литургию в университетском храме мученицы Татьяны при МГУ. Участие в богослужении принимают ректоры и профессорско-преподавательский состав столичных вузов.