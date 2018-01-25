Госдума занялась проблемой «непосильного» первоначального взноса по льготной ипотеке

Госдума сегодня обсудит первоначальный взнос по ипотеке для молодых семей. Его считают слишком высоким, так как копить на него приходится годами. Одна из идей — отменить этот взнос и сделать процент выше, но с этим согласны не все.
К молодым семьям относятся пары, в которых супругам до 35 лет. По госпрограммам они могут получить кредит на жилье под льготные проценты. Первоначальный взнос при этом — 30% от стоимости жилья.
В молодежном парламенте при Госдуме считают такой единовременный платеж для многих молодых семей непосильным и предлагают перераспределить его на дальнейшие выплаты по кредиту. Но банки, как объяснили эксперты, опрошенные «Коммерсантом», не жалуют ипотеку без первоначального взноса из-за высоких рисков.
Тем временем глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил вариант с целевыми вкладами — то есть помочь молодым семьям на особых условиях накопить на первый взнос. Сегодня парламентарии обсудят эту тему на круглом столе.
В молодежном парламенте при Госдуме считают такой единовременный платеж для многих молодых семей непосильным и предлагают перераспределить его на дальнейшие выплаты по кредиту. Но банки, как объяснили эксперты, опрошенные «Коммерсантом», не жалуют ипотеку без первоначального взноса из-за высоких рисков.
Тем временем глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил вариант с целевыми вкладами — то есть помочь молодым семьям на особых условиях накопить на первый взнос. Сегодня парламентарии обсудят эту тему на круглом столе.
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