В Северной Ирландии подростку пришили ногу задом наперед

Врачи из Северной Ирландии пришили
15-летнему Тристину Стюарту правую ногу задом наперед, чтобы парень смог передвигаться с помощью протеза, а не с костылем.
Юноше был поставлен неутешительный диагноз: саркома правой ноги, врачи намеревались провести ампутацию конечности. Однако в результате уникальной операции хирурги удалили голень и пришили на место колена повернутую задом наперед ступню, чтобы голеностопный сустав выполнял роль коленного, что в свою очередь упростило использование протеза.
Как сообщает The Sun, проблемы у молодого человека возникли несколько лет назад. Тристина долгое время мучали сильные боли. Выяснилось, что у него — саркома в правой ноге. В 2017 году подростку сделали операцию по удалению опухоли. Врачи предлагали ампутировать ногу или провести так называемую ротацию, то есть пришить конечность задом наперед. Тристин, который всегда был активным мальчиком, выбрал второй вариант. Мысль о том, что он больше никогда не сможет играть в любимый футбол, пугала его.
В итоге подросток благополучно перенес операцию и научился ходить с протезом, не используя костыли. В дальнейшем он намерен научиться бегать, для этой цели семья Стюарта хочет приобрести специальные протезы.
Как сообщает The Sun, проблемы у молодого человека возникли несколько лет назад. Тристина долгое время мучали сильные боли. Выяснилось, что у него — саркома в правой ноге. В 2017 году подростку сделали операцию по удалению опухоли. Врачи предлагали ампутировать ногу или провести так называемую ротацию, то есть пришить конечность задом наперед. Тристин, который всегда был активным мальчиком, выбрал второй вариант. Мысль о том, что он больше никогда не сможет играть в любимый футбол, пугала его.
В итоге подросток благополучно перенес операцию и научился ходить с протезом, не используя костыли. В дальнейшем он намерен научиться бегать, для этой цели семья Стюарта хочет приобрести специальные протезы.
Irish teen’s amputated foot is reattached backwards to replace his knee joint after cancer destroyed his leg https://t.co/s3fC24j18s— Irish Sun (@IrishSunOnline) 23 января 2018 г.
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