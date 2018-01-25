Взрыв газа прогремел в многоэтажке в Екатеринбурге: эвакуированы около 40 человек

По информации пресс-секретаря ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, сообщение о ЧП в двухподъездном девятиэтажном жилом доме поступило в среду в 22:20 мск. Сообщается, что взрыв произошел в коридоре на восьмом этаже. По предварительным данным, взрыв мог произойти из-за того, что хозяин квартиры в состоянии алкогольного опьянения решил покурить в коридоре, где находились баллоны.Сообщается, что в результате произошел хлопок газа, взрывной волной повредило двери в трех квартирах, а также стены в квартире, где прогремел взрыв, повреждения получил и пассажирский лифт дома.: «Незначительно пострадал хозяин квартиры, где взорвались два газовых баллона объемом 5 литров каждый. Ему врачи скорой помощи на месте ЧП оказали помощь, госпитализация не потребовалась».По информации ведомства, угрозы обрушения дома нет, однако, чтобы не подвергать опасности жизни людей из девятиэтажки были эвакуированы порядка 40 человек. На месте работают следователи и спасатели. Установлено, что ЧП не носит криминальный характер. Одна из версий, которые отрабатывают полицейские, — нарушение правил хранения и использования газового оборудования.Люди пока размещены в помещении управляющей компании, находящейся в соседнем здании. Вход в поврежденный подъезд ограничен. Жители в сопровождении спасателей заходят в свои квартиры за теплыми вещами и документами.Фото: 66.mchs.gov.ru