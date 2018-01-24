Француз передал олимпийцам экологический физкульт-привет из Петербурга

В Северной столице идут съемки экологического видеклипа, адресованного участникам Олимпийских игр в Южной Корее.

В Петербурге снимают видеоролик о вреде одноразовой посуды. Создатель проекта французский художник Марк Ар считает, что гостей и участников Зимней олимпиады в Пхёнчхане нужно призвать пользоваться личным стаканчиком, чтобы не загрязнять окружающую среду.



Для рекламы экологически верного поведения автору пришлось собрать целый сервиз из выброшенной картонной посуды. По его мнению, пользуясь подобной тарой, мы не только мусорим, но и ежедневно переплачиваем за упаковку.



Актеров, желающих въехать в кадр на коньках и лыжах, Марк Ар отыскал в кругу друзей. В деле популяризации многоразовых кружек за один только съемочный день приняло участие несколько десятков петербуржцев.



А часть эпизодов планируют снять уже с южнокорейскими добровольцами. Чему будущий видеошедевр будет служить в первую очередь — экологии или искусству — художник пока не определился. Это будет зависеть от энтузиазма и таланта участников проекта.