Петербург и Калининград создадут совместную судоходную компанию

Губернаторы двух регионов провели совещание в Морском пассажирском порту, посвященное созданию паромного сообщения между городами на Балтийском море.

Петербург предложил Калининграду создать новую судоходную компанию, которая по задумке властей двух регионов должна возродить круизный флот на Балтике. Сегодня губернаторы Георгий Полтавченко и Антон Алиханов, осматривая пассажирский порт на Васильевском острове, обсуждали перспективы этого совместного проекта.



В отличие от Северной столицы Калининград пока не готов к приему большого объема морских пассажиров. Строительство нового порта в Пионерске только начинается, и первые суда он будет готов принять не раньше 2020 года. Организовать судоходную компанию, которая на первом этапе должна приобрести паром, намерены в начале 2019-го.



Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга: «Это дорогое удовольствие, поэтому в числе учредителей будет выступать город. Но не напрямую, а через свое дочернее предприятие „Морской фасад“. Мы находимся в стадии переговоров с частными компаниями, которые проявляют интерес к участию в данном проекте».



Калининградская область может войти в состав учредителей в качестве миноритарного акционера и зарегистрировать на своей территории филиал судоходной компании. Но, прежде всего, анклав заинтересован в наращивании своего туристического потенциала и предлагает партнерам услуги в качестве свободной экономической зоны. По прогнозам, такой проект может окупиться за десять лет.