Патриарх Кирилл упрекнул Запад в отрицании своих христианских корней

Сегодня на Рождественские чтения в Кремле собрались священники и общественные деятели. Представители 16 стран приехали на форум, организованный Русской православной церковью.

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Это площадка, на которой обсуждают весьма чувствительные темы, например, размывание традиционных нравственных ценностей, однополые браки, проблемы образования, передает корреспондент Алексей Ивлиев.



Рождественские встречи под патронажем предстоятеля Русской православной церкви проходят уже в 26-й раз. В этом году главная тема форума, на который собрались представители духовенства из всех российских регионов и зарубежья — нравственные ценности и будущее человечества. Без сохранения первого не будет и второго, убежден патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Западные страны, забывшие о своих христианских корнях, словно «Иваны, родства не помнящие».



Патриарх Кирилл: «Мы видим, как в некоторых странах врач уже не имеет права отказаться от проведения аборта, как должностное лицо может потерять свое место за отказ зарегистрировать однополый брак. Мы видим, как традиционные христианские семьи вынуждены в официальных документах отказаться от слов „отец“ и „мать“ в пользу ублажающих слух однополых партнеров слов „родитель один“ и „родитель два“. А любой человек может лишиться работы только за то, что открыто выскажет свое осуждение содомского греха».



По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, нынешнее положение с отрицанием христианских нравственных ценностей в западных странах ведет современный мир к кризису.



Сергей Лавров: «Хочу напомнить, что в свое время ЕС отказался закрепить в своих уставных документах тезис о том, что Европа (Европейская цивилизация) имеет христианские корни. Думаю, что тот, кто стыдится своих нравственных корней, не может уважать представителей других вероисповеданий, точно так же, как и не вызывает у них уважения к себе. Это создает питательную среду для ксенофобии и нетерпимости, открывает путь к саморазрушению общества».



Рождественские чтения продлятся в течение трех дней. С особым вниманием на форуме отнеслись к тем, кто приехал сюда впервые. Протоиерей Тимофей представляет 650 православных, живущих в Рейкьявике — столице Исландии.



Протоирей Тимофей Золотуский: «В настоящее время община проводит богослужения в арендуемом помещении — в домовом храме, расположенном в частном доме, и ведет работы над проектом первого православного храма в самой северной столице мира».



При упоминании этой маленькой северной страны мы вспоминаем о гейзерах и футбольной сборной. Оказывается, там есть и православная община. Специально для строящегося храма в мастерских Сергиево-Печорской лавры была написана икона Николая Угодника. Настоятель Тимофей уверен, что через три года появится еще одна православная церковь в Исландии.